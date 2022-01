Complete hotelboot met asielzoekers in quarantaine: "Twee mensen positief getest"

"Je moet het zien als een groot huishouden", legt een woordvoerder van het COA uit. "We nemen verder geen risico's, dus iedereen moet zich momenteel vermaken op de boot." Ook de bemanning aan boord, die speciaal voor de veiligheid aanwezig is, moet op de boot blijven.

"Ons personeel mag wel de boot op en af, maar die houden zich streng aan alle maatregelen en testen zichzelf regelmatig." De GGD is door het COA betrokken bij de besmettingen aan boord. "Aankomende maandag wordt iedereen nogmaals getest en dan wordt opnieuw gekeken naar de situatie."

Positief ontvangen

Dat allemaal in een week waarin duidelijk werd dat de asielzoekers hartelijk zijn ontvangen in Huizen. Een kledingactie moest wegens het grote succes vervroegd worden stopgezet. Ook burgemeester Niek Meijer sprak vol lof over de eerste paar weken van de hotelboot in de haven: "De kledingactie was een overweldigend succes. De eerste klap is een daalder waard, het gaat goed."