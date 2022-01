Westfries Museum is voor één dag een sportschool: "Verlicht het museum uit"

Na diverse theaters, die woensdag eenmalig opengaan als kapsalon of massagestudio, protesteren ook musea tegen de verlengde sluiting van de cultuursector. Zo wordt het Westfries Museum eenmalig opengesteld voor De Museum Gym, een initiatief van de landelijke Museumvereniging. "We willen niets lievers dan onze bezoekers weer ontvangen", vertelt woordvoerder Marian Vleerlaag.

De Schutterijzaal waar woensdagmiddag de yogalessen worden gehouden - Westfries Museum

In het gehele land openden horecaondernemers afgelopen zaterdag de deuren van hun cafés en restaurants, om zo aandacht te vragen voor de versoepeling van de coronamaatregelen. De West-Friese gemeenten waren tevreden over de actie, maar lieten wel weten dat dit eenmalig was. Net als de horeca gaat ook de cultuursector actie voeren tegen de verlengde sluiting. In diverse theaters in West-Friesland is het woensdag mogelijk om een knipbeurt te krijgen, terwijl er voor hen wordt opgetreden. Maar ook musea openen woensdag hun deuren voor De Museum Gym, een initiatief van de Museumvereniging dat voor een 'mentale booster' moet zorgen. Twee yogalessen Zo opent het Westfries Museum in Hoorn haar deuren voor twee uur. "We willen graag meedoen", vertelt woordvoerder Marian Vleerlaag. "We zijn het er niet mee eens dat de cultuursector dicht moet blijven, terwijl andere bedrijven wel open mogen gaan."



Het museum vindt het bijzonder dat doorstroomlocaties – zoals als de Bijenkorf en IKEA –open mogen, terwijl de musea dicht moeten blijven omdat het anders te veel ’verplaatsingen’ oplevert. "Hoe belangrijk en succesvol het ook is, de 450 musea in Nederland staan qua verplaatsingen in geen enkele verhouding tot de verplaatsingen naar die 85.000 winkels", legt Vleerlaag uit. Ondanks de extra steunpakketten voor de musea, opent het museum toch haar deuren voor de bezoekers. "We willen niets liever dan onze bezoekers ontvangen." Daarom transformeert het museum woensdagmiddag haar Schutterijzaal om tot een ware gymzaal en worden er twee ontspanningsyogalessen van een half uur gegeven; eentje om 13.00, en eentje om 14.00 uur. "De yogales opent de geest en dat doet de kunst in het museum ook. Zo kom je verlicht het museum weer uit", zegt de woordvoerder.

Maatregelen



Woensdagmiddag gelden de huidige toegangsvoorwaarden: QR-code, mondkapje en een anderhalve-meterregel. Na de yogalessen wacht het Westfries Museum de landelijke regelgeving af in de hoop op een snelle heropening.

Hopen op heropening De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik en het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn doen beide niet mee aan de protestactie. "Het is fysiek niet haalbaar om zoiets te organiseren", legt directeur René van den Broeke van de Museumstoomtram uit. "We vinden het uiteraard wel een sympathieke actie en steunen het initiatief." Museumdirecteur Hans Stuijfbergen van het Museum van de 20e Eeuw laat weten dat er momenteel druk gewerkt wordt aan andere zaken binnen het museum. "Daar hebben we nu de ruimte voor, omdat er geen bezoekers zijn", zegt hij. Beide directeuren hopen eveneens dat zij vanaf volgende week weer open kunnen. "Ik weet nog niet wat we van het kabinet kunnen verwachten. Maar het zou vreemd zijn als we nog langer dicht moeten blijven. We hebben in het museum overal routes en we kunnen de veiligheid garanderen", zegt Van den Broeke. "Ik ga ervan uit dat de druk die er nu op wordt gelegd er voor zorgt dat de afspraak die het kabinet gemaakt heeft, nagekomen wordt", sluit Stuijfbergen af.

