Protestactie horeca volgens West-Friese gemeenten 'goed verlopen', maar opening blijft eenmalig

Gemeenten in West-Friesland zijn goed te spreken over de protestactie van de horeca. ’Het is goed verlopen’, concluderen ze. Toch blijft het bij een eenmalige actie. De burgemeesters spreken dan ook de wens uit dat de sector zo snel mogelijk weer open moet. "Het water staat voor veel ondernemers aan de lippen."

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Van Abbekerk tot Hoorn en van Hauwert tot Enkhuizen. Op veel plekken in de regio gooiden restaurants en cafés hun deuren open. "Uit protest en solidariteit gaan wij net als vele horecabedrijven open tot 20.00 uur", liet de eigenaar van het Bonte Paard in Abbekerk nog weten. Dit deden ze om aandacht te vragen voor de versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens de West-Friese gemeenten is de horeca-actie van afgelopen zaterdag 'goed verlopen', waarbij er geen boetes zijn uitgedeeld aan ondernemers en bezoekers. De burgemeesters laten aan WEEFF/NH Nieuws weten dat zij meeleven met de horecaondernemers, en dat zij hopen dat de ondernemers bij de volgende persconferentie meer goed nieuws krijgen vanuit het kabinet. "Ik begrijp de wens van de ondernemers", zegt de burgemeester Monique Bonsen van de gemeente Koggenland. "Uiteraard omdat ik weet dat de rek er voor velen uit is en het water hen aan de lippen staat, maar ook omdat de plaatselijke horeca bijdraagt aan de vitaliteit van onze dorpen en de verbinding tussen onze inwoners." Die mening wordt gedeeld door woordvoerder Esther Groen van de SED-gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland), waar er geen incidenten hebben plaatsgevonden. Burgemeester Eduard van Zuijlen, van de gemeente Enkhuizen, liet afgelopen donderdag nog weten dat er alleen gehandhaafd zou worden als het de 'spuigaten zou uitlopen', maar dit bleek afgelopen zaterdag niet nodig. "We hebben eenmalig ruimte gelaten voor deze protestactie. We vragen nu iedereen zich aan de regels te houden en daar handhaven we ook op", benadrukt Groen.

Actie moet signaal blijven Burgemeester Jan Nieuwenburg, van de gemeente Hoorn, vertelt dat afgelopen zaterdag probleemloos is verlopen. "We hebben vooraf goede afspraken kunnen maken en daar hebben zij (de horecaondernemers, red.) zich over het algemeen goed aan gehouden", zegt Nieuwenburg, die van veel ondernemers hoorde dat zij blij waren met deze kans. Volgens de burgemeester moet deze actie wel bij een signaal blijven. Zo liet hij eerder weten dat er wel waarschuwingen en sancties volgen als horecaondernemers ook op andere dagen of buiten de afgesproken tijden open gaan. "Bij de opening zal vanaf nu worden gehandhaafd", benadrukt ook een woordvoerder van de gemeente Medemblik, waar een aantal horecazaken meededen aan de protestactie.

Naast de gemeenten kijkt ook regiovoorzitter Rob Baltus van de Koninklijke Horeca Nederland tevreden terug op afgelopen zaterdag. "Veel ondernemers waren blij dat ze dit weer konden doen. We hebben ook heel veel enthousiaste reacties gekregen van onze klanten", laat Baltus weten. "De mensen omarmden het weer en wij konden ook eindelijk weer een praatje maken met onze vaste gasten." Afgelopen vrijdag kregen de horecazaken toestemming van diverse gemeenten om zaterdag bij wijze van protest open te gaan. "Dat betekende dat eigenaren op korte termijn inkopen moesten doen. Momenteel hebben veel zaken een gevulde voorraad, helaas moet dat straks weer weggegooid worden." Oriënteren op vervolgacties Desondanks is Baltus blij dat de horecazaken, al was het nu maar voor een dag, geopend konden worden en klanten konden ontvangen. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de horecazaken op korte termijn open mogen. De regiovoorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland vertelt dat er intern momenteel druk gesproken over verdere vervolgacties. "Volgende week is er een nieuw 'meetmoment', gevolgd door een persconferentie", zegt Baltus. "We zijn ons aan het oriënteren op nieuwe acties en of we bijvoorbeeld moeten protesteren op het Malieveld in Den Haag. Voor nu is het afwachten hoe hoog de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames worden. Aan de hand daarvan wordt bepaald welk beleid het kabinet gaat maken."