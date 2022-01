Hoorn gedoogt openen van horeca tot 20.00 uur: "Horeca heeft geen perspectief"

“Horecaondernemingen in onze stad en in het land hebben geen perspectief”, zegt Nieuwenburg. Het deed hem besluiten om, na overleg met collega’s in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de openstelling van de horeca één dag te gedogen.

“Ik heb geen zin om mijn handhavers met een knoop in de maag op straat te sturen, of met een halve boodschap”, zegt Nieuwenburg. “We geven vandaag tot 20.00 uur de ruimte voor deze boodschap en daarna niet meer. Dan weten ook onze handhavers waar ze aan toe zijn.”

Duurt te lang

Frank Wisse van de Hoornse tak van Koninklijke Horeca Nederland is positief verrast door de actie. “Ik ben heel blij dat de burgemeester eindelijk achter ons gaat staan. De steun die we krijgen is niet toereikend en duurt veel te lang.”

De horecasector mist perspectief, vindt Wisse. “Een of twee maanden dicht zijn best op te vangen. Maar we worden steeds opnieuw in sluiting gegooid. We zitten altijd op het strafbankje.”

De Hoornse burgemeester vindt dat ook: “Het is belangrijk dat er perspectief komt, ergens in de komende twee weken. We weten dat er een gezondheidscrisis is, maar het gaat ook om het vinden van een goede balans.”

Eigen verantwoordelijkheid

Hoewel andere West-Friese gemeenten terughoudender waren met het geven van een statement in de strekking van Hoorn, waren er meer horecaondernemingen die de deuren vandaag opende. Ook bioscoop VUE in Hoorn verwelkomde vandaag tot 20.00 uur publiek.

De burgemeester van Enkhuizen sprak ondernemers en mensen vooral aan op hun eigen verantwoordelijkheid. De gemeente zou handhaven, 'als het de spuigaten uitloopt'.