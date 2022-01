Borrelen in Abbekerk of een terrasje in Zandvoort: horeca zet deur voor een dag op een kier

In strijd met de regels openen verontwaardigde horecaondernemers door de hele provincie vandaag de deuren van hun zaken. Ze zijn boos dat onder anderen winkeliers en sportscholen wel weer open mogen, maar zij - voor de zoveelste keer tijdens de coronacrisis - achter het net vissen.

Tijdens de persconferentie van gisteravond maakten premier Rutte en de kersverse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers bekend dat de kroegen, restaurants, bioscopen, theaters en musea in ieder geval nog tien dagen gesloten blijven. Op 25 januari volgt er een nieuw weegmoment, waarop het kabinet zal beslissen of het ook voor deze branches de teugels laat vieren.

Door de hele provincie gaan er kroegen, cafés en restaurants voor één dag open. Ga jij vanavond uiteten, of drink je vanmiddag een biertje in de kroeg? Laat ons door middel van een foto zien hoe jij de horeca steunt vandaag. De foto kun je sturen naar [email protected]

Ondanks de steunpakketten, waarmee de overheid een groot deel van de vaste lasten compenseert, staat het water bij veel ondernemers al tot aan aan de lippen. Een langere gedwongen sluiting zou hun faillissement betekenen, zo betoogden horecaondernemers gisterenmiddag op de Grote Markt in Haarlem. Met kokskleding vormden zij een kruis op het plein, om aan te geven dat hun zaken door de verlenging van de coronamaatregelen ten dode zijn opgeschreven.

"We kunnen niet nog twee weken dicht zijn, dan volgt burgerlijke ongehoorzaamheid"

Meerdere West-Friese horecaondernemers lieten de afgelopen dagen al weten dat ze vandaag uit protest een dagdeel of de hele dag zouden opengaan. De eigenaar van het Nieuwe Bonte Paard in Abbekerk laat op Facebook weten dat het café vandaag 'uit protest en solidariteit' de deuren van 16.00 uur tot 20.00 uur opent. "Kom gezellig langs voor een borrelen of eten."

Of de gemeente Medemblik gaat handhaven is nog niet bekend, maar de gemeente Hoorn liet al weten tot 20.00 uur geen handhavers op burgerlijk ongehoorzame horecaondernemers af te sturen.