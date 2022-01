AZ's directeur Huiberts wil niet spreken van een overbruggingsjaar: "Heb moeite met dat woord"

De winterstop zit er zo goed als op voor AZ. De Alkmaarders hervatten morgen de competitie tegen Fortuna Sittard. Inmiddels staat AZ op een keurige vijfde plaats, maar dat was een paar maanden geleden wel anders. Toen bungelden de AZ'ers ergens halverwege het rechterrijtje.

Huiberts over de eerste seizoenshelft - NH Nieuws

Rechterrijtje

Max Huiberts ging in de eerste seizoenshelft niet mee in de emotie van de stand op de ranglijst. De directeur voetbalzaken probeert vooral te analyseren hoe AZ speelt. Toch beoordelen media en fans de Alkmaarse club vooral op de prestaties en die waren lange tijd in de eerste seizoenshelft niet goed. AZ stond op een gegeven moment zelfs dertiende en dat leverde veel kritieken op.

Tekst loopt door onder de video.