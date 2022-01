Opmerkelijke reactie van AZ-coach Jansen over target Velasco: "Zegt mij niets"

AZ is op zoek naar een aanvaller met diepte in zijn spel. Een opvolger voor de afgelopen zomer vertrokken Myron Boadu. De naam die de laatste dagen het meest wordt gelinkt aan de Alkmaarders is die van Argentijn Alan Velasco.

Verrassend is dan ook de reactie van Pascal Jansen. De trainer van AZ weet niks van de interesse van zijn club in de Argentijnse spits. Alan Velasco is een negentienjarige spits die uitkomt voor Independiente en in zijn eigen land te boek staat als een groot talent. Dembo Darboe Verder meldde AZ Fanpage dat de Alkmaarders interesse hebben in Dembo Darboe. De Gambiaan voetbalt in Wit-Rusland en scoort daar aan de lopende band. Volgens Max Huiberts kloppen die verhalen niet. Tekst loopt door onder de video.

Veerman Bij de vorige transferperiode in de zomer hoopte AZ nog Joey Veerman binnen te hengelen. De Volendammer zag deze stap van sc Heerenveen naar de Alkmaarders ook wel zitten, echter konden de clubs niet tot een akkoord komen. Inmiddels is Veerman PSV'er, hij tekende vorige week een contract bij de Eindhovense club. Tekst loopt door onder de video.

Wijndal Zonder Joey Veerman, maar met Owen Wijndal begint AZ dit weekend aan de tweede seizoenshelft. Het contract van de linksback uit Zaandam loopt tot de zomer van 2023 en de kans is groot dat het binnenkort wordt verlengd. Club en speler zijn namelijk met elkaar in gesprek. Tekst loopt door onder de video.

Zondag om 16.45 uur hervat AZ de competitie tegen Fortuna Sittard. Tegen de Limburgers kan Pascal Jansen geen beroep doen op Bruno Martins Indi. De verdediger is geopereerd aan zijn teen en moet daarvan nog herstellen. Daarnaast kan de Alkmaarse oefenmeester niet beschikken over Jelle Duin en is de inzet van Yusuf Barasi twijfelachtig.