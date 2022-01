OM eist in hoger beroep bijna 20 jaar voor verkrachting en dood Milica van Doorn

In 1992 werd het lichaam van Milica van Doorn gevonden in een vijver bij de kerk in Zaandam. Zij was toen 19 jaar. Lang leek de zaak onopgelost te blijven, maar op basis van grootschalig dna-verwantschapsonderzoek werd in 2017 Hüseyn A. uit Zaandam aangehouden.

Een jaar later werd A. veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het vermoorden van Milica van Doorn. Hij werd niet veroordeeld voor verkrachting, omdat dat feit volgens de rechtbank verjaard was.

Hoger beroep

Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie gingen destijds in hoger beroep. Dat moest een aantal keer worden uitgesteld. In juli 2021 kwamen de dochters en de vrouw van A., die waren opgeroepen als getuigen, niet opdagen.

Eerder liep het proces ook al vertraging op, omdat bleek dat A. van advocaat gewisseld was. In september vorig jaar werd de zitting opnieuw uitgesteld, vanwege ziekte van de voorzitter.

Maximale straf

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 19 jaar en 11 maanden. Het OM kon geen langere straf eisen, omdat 20 jaar de maximale straf was in 1992. In 1996 werd A. veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf. Daarom eiste het OM de maximale mogelijke straf van 19 jaar en 11 maanden.

Op 10 februari doet het gerechtshof in Amsterdam uitspraak in deze zaak.