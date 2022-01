Medemblik krijgt na vertrek regatta een nieuw internationaal zeilevenement

De volgende klassen zijn te zien tijdens het evenement: 29er, 49er, 49erFX, KiteFoil, Nacra15, Nacra17, WASZP en WindFoil. Casper Bouman, coach van het KiteFoil TeamNL, is blij: "Het is goed om met een brede selectie deel te kunnen nemen aan een internationaal evenement waardoor je je team kan klaarstomen voor de wereldtop!"

Zo zegt organisator Alex Hoeve: "Het moet voor de zeilers een genot zijn om naar Medemblik te komen en te weten dat je je nergens zorgen om moet maken. Gelukkig hebben wij veel ervaring met het organiseren van zeilevenementen in Medemblik. En, het is voor het publiek goed te volgen vanaf de kant."

