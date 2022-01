West-Friese ondernemers opgelucht over mogelijke versoepelingen: horeca baalt

Grotendeels opluchting in de winkelstraat van Enkhuizen. Langzaam sijpelt het nieuws binnen dat volgens Haagse bronnen, meldt de NOS, niet-essentiele winkels, contactberoepen, sportscholen en het hoger onderwijs weer open gaan. "Heel erg fijn. Ik had het gehoopt", vertelt Marieke Schooneman van de winkeliersvereniging in Enkhuizen.

Marieke heeft zelf een koffiewinkel in de Westerstraat. Zij is wel open, maar om haar heen zijn veel winkels dicht of staan zelfs panden leeg. "Als er niets was versoepeld, dan was er echt een probleem ontstaan", vertelt ze. Alhoewel de panden om haar heen leeg staan om andere redenen, zoals iemand die met pensioen en een ondernemer die emigreert, is het in deze tijd toch niet makkelijk om iets nieuws te beginnen. "We kunnen gewoon niemand in de straat missen. Het is absoluut niet aantrekkelijk om nu een winkel te beginnen." Euforisch! Even verderop in de straat bij tattoo- en piercingstudio King and Queen Body Art klinkt er ook vreugde. "Ja euforisch natuurlijk, dit is het nieuws waar we allemaal op zaten te hopen", aldus eigenaresse Chantal Feenstra. Ook Beta de Vries van interieurwinkel De Hoedendoos in de Westerstraat is blij: "Ik werd wel een beetje gallisch van het dicht zijn. Ik heb de afgelopen weken weinig kunnen verkopen."

Chantal was al van plan om de tattooshop sowieso open te gooien zaterdag. "We wilden open gaan om ontwerpen te bespreken, een kop koffie te drinken of even bij te kletsen. We misten onze klanten, het werk en ons inkomen", vertelt Chantal. "Wel baal ik dat de horeca-collega’s geen kleine mogelijkheid krijgen om op minimale bezetting te kunnen draaien", aldus Chantal. Zo ziet het er voor Raymond Arduini van Pizzeria Da Renato nog niet positief uit. "Het is lastig. We zien het aankomen, maar we hopen dat er ook voor de horeca wat perspectief wordt geboden", vertelt hij. "Het voelt als: ze zetten ons als eerste dicht en als laatste open. Dat maakt het gewoon lastig." Ziet er gunstig uit Naast de winkels en de contactberoepen, mogen sportscholen waarschijnlijk ook weer open. "Het ziet er gunstig uit voor ons", vertelt Inge Schouten die twee sportscholen heeft in West-Friesland. "Ik had eigenlijk al twee weken het gevoel dat het goed moest gaan komen. Maar mensen om mij heen zeiden dan nog wel eens: 'Inge doe niet zo naïef!' Maar ik had gewoon houvast nodig." Artikel gaat verder onder de foto

Zaterdag gaan zoals het er nu uitziet de deuren van de sportscholen van Inge weer open. "We staan in de startblokken. We zijn in totaal tien en een halve maand dicht geweest, drie keer. Ik denk dat mensen echt wel behoefte hebben om te bewegen. Mensen willen in januari altijd werken aan hun doelen." Nederland heeft van zich laten horen "Het feit dat heel Nederland van zich laten horen heeft denk ik wel geholpen tot het maken van deze keuze", vertelt Chantal. De afgelopen dagen uitten winkeliers, burgemeesters en lokale partijen hun ongenoegen over de huidige maatregelen.

Vandaag stuurden 16 burgemeester uit Noord-Holland een brandbrief naar het nieuwe kabinet over dat de huidige coronamaatregelen niet veel langer meer werken. "De emotionele schade is groot en het gebrek aan perspectief weegt zwaar. Het draagvlak voor de maatregelen neemt daardoor af en de moedeloosheid, het onbegrip en de boosheid neemt toe", laat burgemeester Jan Nieuwenburg van de gemeente Hoorn weten. Nieuwenburg zegt over de mogelijke versoepelingen dat het "bemoedigende berichten" zijn. Vanavond zitten de burgemeesters bijeen met de minister, daar zal hij een lans breken voor de horeca. "We hebben eerder laten zien dat we de horeca gereguleerd open kan, met op afspraak en een beperkt aantal mensen binnen. Dus dit wordt ongetwijfeld vanavond nog onderwerp van gesprek."