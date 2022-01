FC Volendam heeft Benamar binnen: "Voor ons een plezierige optie"

De overgang van Benaissa Benamar naar FC Volendam is rond. De verdediger traint vandaag voor het eerst met de selectie van trainer Wim Jonk mee. Benamar wordt voor de tweede seizoenshelft van FC Utrecht gehuurd. Bij promotie naar de eredivisie lijft de club hem defintief in. "Ik wilde weer plezier krijgen in het spelletje", zegt Benamar.

Benaissa Benamar verklaart zijn keuze voor FC Volendam - NH Sport / Thomas Brood

Gisteren werd al duidelijk dat de gesprekken met de oud-speler van Telstar in de afrondende fase zaten. FC Volendam was op zoek naar versterking voor de achterhoede, omdat de spoeling achterin dun is. Derry John Murkin is al het hele seizoen geblesseerd en daar kwam de laatste weken Brian Plat bij. "Dit was voor ons een hele plezierige optie", zegt trainer Wim Jonk over het aantrekken van Benamar. Tekst loopt door onder de video.

"Dit was een hele plezierige optie voor ons" - NH Sport / Thomas Brood

Contract FC Utrecht Sinds zijn overgang van Telstar naar FC Utrecht, een jaar geleden, speelde Benamar zes duels in het shirt van zijn nieuwe club. Hij heeft een contract tot de zomer van 2023 in de Domstad. Het is nog niet zeker of de verdediger morgenavond tegen NAC Breda bij de selectie zit. De club is nog bezig de laatste papieren te regelen, zodat hij ook speelgerechtigd is. NAC Breda - FC Volendam kun je morgenavond vanaf 19.00 uur rechtstreeks op NH Radio volgen.