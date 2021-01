Basisdebuut Benamar bij FC Utrecht; invalbeurt Vlak voor FC Emmen

Benamar begon in de basis in de uitwedstrijd tegen Vitesse. De Amsterdammer zat van het weekend wel bij de wedstrijdselectie van FC Utrecht, maar maakte toen geen minuten. Trainer René Hake liet de centrale verdediger de volle negentig minuten spelen. Uiteindelijk verloor FC Utrecht met 1-0 in Arnhem.

Benamar speelde anderhalf seizoen voor Telstar. Afgelopen zomer was hij dicht bij een overstap naar het Italiaanse Sassuolo, maar dat ging op het laatste moment niet door.

Jari Vlak

Amper aangesloten bij de selectie maakte Jari Vlak ook zijn debuut voor zijn nieuwe club FC Emmen. De hekkensluiter in de eredivisie was in Almelo kansloos tegen Heracles (4-0). Vlak, die maandag offcieel werd gepresenteerd, kwam direct na rust in het veld. FC Emmen keek toen al tegen een 2-0 achterstand aan. FC Emmen wacht na zestien wedstrijden nog altijd op de eerste zege van het seizoen.