Beginnend bestuurder (20) die Purmerendse Roshita doodreed ging 70 km/u te hard

De 20-jarige man uit Purmerend die op 23 juli vorig jaar een 28-jarige vrouw doodreed en achterliet, had te veel alcohol op en reed veel te hard. Dat blijkt tijdens de tussentijdse zitting in het strafproces. Beginnend bestuurder Mick F. reed zo'n 120 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid op de Burgemeester D. Kooimanweg 50 kilometer per uur is.

Rond 00.15 rijdt Mick F. een 28-jarige vrouw aan. In zijn auto zitten nog twee personen van 15 en 20 jaar. Hij laat de jonge vrouw, Roshita, voor dood achter. Het ambulancepersoneel probeert haar nog te reanimeren, maar dit is tevergeefs.

Roshita heeft geen uitvaartverzekering dus uitvaartverzorger Jacco Bosman zet een crowdfundingsactie op. Hij vertelt dan tegen NH Nieuws: "Purmerend huilt. Iedereen is zo intens verdrietig dat dit is gebeurd." Volgens Bosman was Roshita enorm geliefd. "Ze kon met iedereen omgaan; ze had geen oordeel. Het maakte voor haar niet uit of ze met een zwerver of een bankdirecteur praatte: iedereen is gelijk."

Fietser voor dood achterlaten

Het Openbaar Ministerie verdenkt beginnend bestuurder Mick F. van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop, het verlaten van de plaats delict en het rijden onder invloed. Mick F. was volgens onderzoek aangeschoten. Het alcoholpromillage in zijn bloed lag hoogstwaarschijnlijk tussen de 0,81 en 1,47.

Vandaag tijdens de tussentijdse zitting laat de verdachte weten graag met de familie van het slachtoffer in gesprek te willen gaan. "Ik wil er voor de mensen zijn." De 20-jarige is zichtbaar aangeslagen en 'wil niet meer rijden.'

Zijn rijbewijs is voor twaalf maanden ingenomen. Er is nog geen datum bekend voor de volgende rechtszaak.