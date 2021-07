Purmerend gunt doodgereden Roshita een grootse begrafenis: "Afscheid dat ze verdient"

Roshita werd afgelopen donderdag doodgereden op haar fiets. Een uitvaartverzekering had ze niet, maar een kleine begrafenis paste niet, vond uitvaartverzorger Jacco Bosman. Hij zette een crowdfundactie op: "We gaan haar het afscheid geven dat ze verdient."

Volgens Bosman rouwt iedereen om haar dood. "Purmerend huilt. Iedereen is zo intens verdrietig dat dit is gebeurd." Volgens Bosman was Roshita enorm geliefd. "Ze kon met iedereen omgaan; ze had geen oordeel. Het maakte voor haar niet uit of ze met een zwerver of een bankdirecteur praatte: iedereen is gelijk." En dat is ook te zien aan de reacties bij de donaties, vertelt Bosman. "Het is zo verdrietig. Mensen zetten allemaal berichten bij de donaties: 'Voor de lieve Roshita.'"

Al snel bleek dat ze onvoldoende verzekerd was. "Een jong iemand denkt niet na over de dood", weet Bosman. De uitvaartondernemer wist al snel dat hij wilde helpen. "Ik denk in mogelijkheden. Als ik hoor dat ze niet is verzekerd, wil ik dat graag oplossen."

Bosman leerde Roshita's familie drie weken eerder al kennen toen haar opa overleed. Nu contacteerde haar oma de uitvaartverzorger. "Ze belde met de mededeling dat haar kleindochter was overleden en of ik haar uitvaart kon verzorgen."

Uitvaart

Dankzij alle donaties krijgt Roshita de uitvaart die ze wilde, vertelt de uitvaartverzorger. "Ze wilde begraven worden en dat is iets duurder." In eerste instantie had hij de actie op 5.000 euro ingezet. Maar inmiddels staat de teller op 12.093 euro. "Ik had niet kunnen bedenken dat het meer dan zou verdubbelen. Nu kunnen we ook een mooie grafsteen betalen. We kunnen haar het afscheid geven dat ze verdient."

Morgenavond is er tussen 19.00 en 21.00 uur een condoleance in het cultuurcentrum P3 in Purmerend. Daar staan twee grote vazen klaar, waarin de rozen die iedereen meeneemt worden verzameld. "Dan hebben we straks twee hele grote bossen met rozen."

Op woensdag is de uitvaart om 13.00 uur en na de uitvaart vormen ze een grote erehaag buiten vanaf P3 naar Purmerend.

Aanhouding

Een 20-jarige bestuurder is vorige week aangehouden voor betrokkenheid bij de fatale aanrijding. Hij ging er in eerste instantie vandoor, maar werd een dag later alsnog aangehouden.