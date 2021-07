Fietser overleden na aanrijding, verdachte aangehouden

Op de Burgemeester D. Kooimanweg in Purmerend is vannacht een fietser overleden na een aanrijding door een auto. Dat gebeurde rond 00.15 uur. Het slachtoffer is een 28-jarige vrouw uit Purmerend. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor en liet de auto achter. De politie heeft inmiddels een verdachte aanhouden. Twee inzittenden van de auto meldden zich zelf bij de politie.