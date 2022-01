Omwonenden boos na vondst wietkwekerij in resten afgebrand restaurant: "Roekeloos"

Texelaars reageren geschokt en boos op het nieuws dat in het puin van het afgebrande restaurant en grand café Bij Joost in De Cocksdorp resten van een hennepkwekerij zijn gevonden. Zo noemt iemand de situatie 'roekeloos', andere omwonenden zijn vooral boos: "Het had over kunnen slaan naar onze huisjes."

Als het vuur was overgeslagen naar de naburige woningen had het volgens de buurvrouw heel slecht kunnen aflopen. "Onze huizen zijn allemaal van hout en dan is het in een keer gebeurd."

Mensen hielden er serieus rekening mee dat hun huizen er misschien ook aan gingen. "Ik stond al met mijn spulletjes en mijn hondje buiten", zegt een andere buurvrouw. "Ik heb die nacht ook niet meer geslapen."

Buurtbewoners geven aan nooit iets te hebben geweten van de aanwezigheid van een hennepkwekerij in het pand. "Je moet wel je best doen om zoiets geheim te houden in dit dorp"zegt een van hen. "Kennelijk is ze dat gelukt, want ik heb er nooit iets van gemerkt."

Oorzaak

De politie onderzoekt of de hennepkwekerij ook de brand in het pand heeft veroorzaakt en zoekt uit wie voor de wietplantage verantwoordelijk is. Dat wordt nog een hele klus, gaf een woordvoerder van de politie eerder vandaag aan tegenover NH Nieuws: "Het zal best lastig zijn, aangezien de brand verwoestend was en er mogelijk veel bewijzen bij het blussen zijn weggespoeld."

Ondanks de hoge vlammen is het vuur wonderlijk genoeg niet overgeslagen, bekijk hieronder beelden van de brand via onze mediapartner Texelse Courant: