Honderden mensen wandelen mee voor Sam: "Grootste nachtmerrie van elke ouder"

Het tragische overlijden van Sam (17) uit Overveen, de jongen die vrijdagmiddag na een zoekactie werd gevonden in de Leidsevaart, heeft diepe indruk gemaakt op inwoners uit Haarlem en omstreken. Tijdens de herdenkingstocht liepen zo'n 500 mensen langs de laatste route die Sam fietsend heeft afgelegd.

Honderden mannen, vrouwen en kinderen verzamelden zich vanavond met bloemen, lichtjes en knuffels bij station Heemstede-Aerdenhout. Daar werden zij verwelkomd door de organisatie. "Ongelooflijk dat we met zoveel mensen samen zijn gekomen. We zijn hier allemaal omdat we meeleven met de ouders van Sam en treuren om deze verschrikkelijke tragedie." Bekijk hieronder de beelden van de herdenkingstocht. Tekst loopt door onder de video.

220112_STILLE_TOCHT_SAM - NH Nieuws

Na één minuut stilte wandelde de grote groep richting de Leidsevaart, om bloemen neer te leggen op de plek waar Sam in de nacht van woensdag op donderdag in het water terechtkwam. Een vrouw had een bosje tulpen meegebracht. "Ik kende hem niet, maar dit breekt echt je hart. Het is het ergste wat je kan overkomen, dus dit is het minste wat ik kan doen. Respect tonen naar zijn ouders en naar Sam", reageert ze tegen NH Nieuws en Haarlem105. Tekst loopt door onder de foto.

Haarlem105 / Erwin Bartman

Ze raakt geëmotioneerd van de gedachte aan haar eigen dochter. "Tegen haar zeg ik ook altijd, 'doe voorzichtig alsjeblieft ', het is de grootste nachtmerrie van elke ouder." Licht in het duister Meerdere aanwezigen droegen een lantaarn bij zich. "Om een beetje licht te geven in het duister", zo reageerde een man."In deze tijd met dit vreselijke ongeluk kan wat licht geen kwaad. Ik hoop dat er een oplossing komt om zulke ongelukken in de toekomst te voorkomen." Een vrouw loopt samen met haar zoon mee om steun te betuigen aan de familie van Sam. "Ik heb het nieuws op de voet gevolgd en alle oproepen van zijn ouders hebben heel veel mensen geraakt. Dat is denk ik ook de reden waarom zoveel mensen vanavond meelopen." Tekst loopt door onder de foto.

NH Nieuws en Haarlem105 / Kimberley Luske