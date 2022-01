Sportschool Beverwijk moet sluiten voor zorgpersoneel: "Don't shoot the messenger"

Cardio Fitness Beverwijk, de sportschool die gisteren opende om zorgmedewerkers gratis te laten sporten, gaat vanaf morgen weer volledig in lockdown. Een handhavingsmedewerker heeft eigenaren Dick Vrij en Debbie Keskin vanmorgen gebeld, en hen vriendelijk verzocht de deuren weer te sluiten. "Ik hoop dat mensen zich niet laten weerhouden vanavond nog even te komen."

De fitnessclub opende haar deuren naar aanleiding van berichtgeving over de interne fitnessruimte in het Erasmus MC, die tijdens de lockdown openbleef voor zorgmedewerkers.

Gisteren verklaarde Debbie tegenover NH Nieuws dat de sportschool daarom niet in overtreding was. "Volgens mij doen wij hetzelfde als de heer Ernst Kuipers, wij bieden onze sportschool aan voor het zorgpersoneel. Als er boa's komen, vraag ik hen om advies over hoe we aan dezelfde voorwaarden kunnen voldoen als het ziekenhuis in Rotterdam."

De actie van de sportschool werd erg positief ontvangen door zorgpersoneel uit de regio en leidde tot veel bezoekers, vertelt Debbie. "De actie is enorm geslaagd en werd zeer gewaardeerd. Sporten is echt een uitlaatklep en geeft daarbij een geestelijke boost."

Geen sancties

Ondank veel begrip te hebben voor de actie van de fitnessclub, besloten de gemeente en handhaving de tent vanaf morgen toch weer dicht te gooien, laat Debbie weten. "Hoe pijnlijk en oneerlijk het ook is, het heeft geen zin om dit op de gemeente af te reageren - don't shoot the messenger. Er komen gelukkig geen sancties en we mogen vanavond nog openblijven."

Alle commotie heeft in ieder geval geleid tot veel extra aandacht voor de petitie om van sport een essentiële sector te maken. De teller staat momenteel op meer dan 350.000 handtekeningen. Debbie zegt benieuwd te zijn naar de aanstaande persconferentie. "Ondanks dat we weer dicht zijn, is de boodschap wel aangekomen, ook bij Ernst Kuipers. De discussie is in elk geval weer in beweging."

Niet te verkopen

Marijke Hoencamp, woordvoerder van de gemeente Beverwijk, stelt dat de situatie in het Erasmus MC niet te vergelijkbaar is met die van de sportschool in Beverwijk. "Een fitnessruimte is een publieke plaats, een ziekenhuis niet. We vinden het een sympathieke actie, maar kunnen geen uitzonderingen maken. We moeten ons houden aan de geldende maatregelen, of we het daarmee eens zijn of niet."

Ernst Kuipers had volgens Hoencamp beter kunnen zwijgen over zijn fitnessclub in het Erasmus MC voor zorgpersoneel. "Waarom hang je dit aan de grote klok? Het leidt alleen maar tot verwarring en ongehoorzaamheid. Ik vind de sluiting van sportscholen persoonlijk ook niet te verkopen, maar die regel is er nu eenmaal. Laten we hopen dat het kabinet naar de petitie zal luisteren."