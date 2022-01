Beverwijkse sportschool opent maandag de deuren voor zorgpersoneel

Sportschool Cardio Fitness Beverwijk opent vanaf aanstaande maandag de sportschool voor zorgpersoneel. Debbie Keskin van de sportschool kwam op het idee door aankomend minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, die de sportschool in het Erasmus MC open houdt voor zorgpersoneel. Er zou sprake zijn van een uitzonderingsregel, maar deze is bij de branche niet bekend.

"De lockdown frustreert veel ondernemers en als je dan zulke berichten langs ziet komen over Ernst Kuipers dan verrast dat ons positief", vertelt Debbie aan NH Nieuws over het bericht in het Algemeen Dagblad. "Maar we vragen ons wel af waarom wij dan dicht zijn." Daarom kwamen ze bij de sportschool op het idee om met strenge regels open te gaan voor zorgpersoneel.

De sporters zijn, zolang de lockdown nog duurt, gratis welkom in de ochtend en de avond. "We willen juist dat de zorg goed en gezond hier doorheen gaat", zegt Debbie over de lockdown. "Hoe beter het met hun gaat hoe beter zij het aan kunnen." Ze wil graag iets doen voor het zorgpersoneel. "We kunnen wel klappen zoals twee jaar geleden, maar dat leverde niet zoveel op voor ze."

Regels

Debbie weet nog niet hoeveel sporters er maandag voor de deur staan, maar ze denkt dat er wel vraag naar is. "Ik denk dat mensen snakken naar een stukje sporten. Even eruit zijn en een andere omgeving." Sporten heeft volgens Debbie ook een positieve uitwerking op de geest en ze denkt dat mensen dat nu wel kunnen gebruiken. Ook maakt ze zich zorgen over hoeveel mensen er met corona op de intensive care belanden met overgewicht. Ze vindt sportscholen daarom heel belangrijk. "Mensen zitten in de lockdown ook meer, Netflixen meer en eten slecht."

De sportschool gaat open voor zorgpersoneel die een bewijs hebben dat ze in de zorg werken en een coronapas kunnen laten zien. "Personeel controleert bij de deur de QR-code en het identiteitsbewijs", vertelt Debbie. "Zorgpersoneel heeft vaak een badge met hun naam erop, dus die wordt dan ook gevraagd." Verder wordt er anderhalve meter afstand gehouden en mogen er maximaal 100 mensen komen sporten. Eigen leden van de sportschool zijn, tenzij ze in de zorg werken, niet welkom.

Gemeente

Wat de sportschool gaat doen, mag volgens de coronaregels niet. Toch hoopt Debbie dat de gemeente positief reageert. "Normaal gesproken bespreken we onze initiatieven met de gemeente, maar dat hebben we nu niet gedaan. Het is misschien niet de goede volgorde." Ze hoopt dat de gemeente de opening positief opvat. "We kopiëren wat Ernst Kuipers doet. De praktijk moet de consequenties uitwijzen."