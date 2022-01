Milieuclubs boos op Schiphol-directeur: "Minder vliegen wordt niet genoemd"

Benschop vertelde dat hij de coronacrisis heeft aangegrepen om Schiphol te laten vergroenen. Zolang de luchtvaart niet hersteld is, biedt dat volgens de topman ruimte om duurzame oplossingen voor het klimaatprobleem versneld in te voeren. Benschop denkt dan aan het verplicht bijmengen van biobrandstof en nieuwe vliegtuigen die minder uitstoten.

Het afgelopen jaar waren er 267.000 vluchten op Schiphol: bijna de helft minder dan in 2019. Benschop ziet er niets in om het maximumaantal vluchten zo laag te laten houden, tot woede van Greenpeace, Milieudefensie, Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu.

Olifant in de kamer

"De olifant in de kamer die iedereen zou moeten kunnen zien, maar waar het niet over gaat heet krimp", zegt directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu. "Een kleinere luchtvaart is de enige manier om binnen de grenzen van het klimaat, natuur en gezondheid van mensen te blijven. En ook met minder vluchten blijft ons land bereikbaar."

De drie andere organisaties reageerden gezamenlijk: "Directeur Dick Benschop heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van Schiphol zijn mond vol van duurzaamheid, maar de enige echte oplossing voor het klimaat noemt hij niet: minder vluchten."

Sprookjes

"De klimaatwetenschap is duidelijk: minder vliegen is noodzakelijk. Dit blijft een blinde vlek voor Benschop en Schiphol. De klimaatcrisis is als een meteoriet die op onze planeet afkomt, maar het enige wat Benschop doet is ons zand in de ogen strooien met sprookjes over zuinigere vliegtuigen en biokerosine", aldus de drie milieuclubs.

Vóór de pandemie hield Schiphol ieder jaar een fysieke nieuwsjaarsreceptie, maar de afgelopen twee keer was de bijeenkomst digitaal in een soort talkshowsetting. Dit jaar waren onder meer Marjolein Demmers van Natuur & Milieu en klimaatjournalist Bernice Notenboom uitgenodigd.

KLM

Operationeel directeur René de Groot van KLM vertelde er over de stappen die worden gezet met bio-brandstof. Vanaf vandaag wordt er op iedere KLM-vlucht 0,5 procent duurzame brandstof bijgetankt. De rekening gaat naar de passagier, die tot 12 euro per ticket extra moet betalen.