Schiphol iets veiliger met nieuwe vliegtuigbrug over de A4

Op Schiphol is een extra vliegtuigbrug over de A4 in gebruik genomen. Er is ruim een jaar lang gewerkt aan de nieuwe brug, die bedoeld is voor een betere doorstroom van taxiënde vliegtuigen en om ongelukken te voorkomen.

Schiphol's nieuwe vliegtuigbrug over de A4 - Royal Schiphol Group

De komst van de nieuwe brug, die naast de bestaande aviobrug over de A4 is gebouwd, hoort bij een serie maatregelen die Schiphol heeft moeten nemen om de luchthaven veiliger te maken. Schiphol is meerdere malen door Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op de vingers getikt, omdat er te weinig aandacht zou zijn voor de veiligheidsrisico's die gepaard gaan met de groei van het aantal vluchten. Dankzij de nieuwe brug hoeven tegenliggende vliegtuigen die van en naar de Zwanenburgbaan en Polderbaan taxiën niet meer op elkaar te wachten. Met twee bruggen wordt het niet alleen voor piloten gemakkelijker manoeuvreren over het platform, het vergroot ook het overzicht van de verkeersleiders in de toren van Schiphol. 900 palen Het nieuwe avioduct is 250 bij 60 meter en heeft een totale oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Om het gewicht van toekomstige type vliegtuigen te kunnen dragen, zijn 900 funderingspalen de grond in geslagen.

