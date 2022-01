Crematoria overvol door nog onverklaarbare overlijdenspiek

Sinds twee maanden krijgt uitvaartondernemer Monique Houtzager van In Memoriam Uitvaarten in Weesp twee keer zoveel overlijdensmeldingen binnen als daarvoor. Door een nog onverklaarbare overlijdenspiek zijn de crematoria in onze regio op dit moment overvol. Daardoor kan het voorkomen dat crematies niet plaatsvinden binnen de zes werkdagen die de Wet op de Lijkbezorging als maximum stelt.

Ouderenorganisatie ANBO, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en twee academici roepen op tot nader onderzoek . Zo stelt een van de academici, gezondheidseconoom Eline van den Broek-Altenburg, dat er behoorlijk wat verwarring is over de oversterfte en de oorzaken ervan. Samen met hoorgleraar Waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester roept zij op data vrij te geven om te analyseren waar de overstefte vandaan komt en om onder meer de invloed van vaccinaties uit te sluiten . Bijwerkingen-instituut Lareb heeft tot vorige maand 620 meldingen ontvangen van sterfgevallen na een vaccinatie, maar het is niet duidelijk of het overlijden ook werkelijk door de vaccinatie komt. Tekst gaat door onder het artikel.

Waardoor overleden er de afgelopen maanden meer mensen dan normaal? Cijfers bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen aan dat er inderdaad een piek is in het aantal sterfgevallen. Sinds begin augustus zou de sterfte boven de verwachte sterfte liggen en bijna elke week sprake zijn van oversterfte .

Voor uitvaartverzorging Van Vuure in regio 't Gooi was de decembermaand ongekend druk, vertelt Melissa Blauwendraat. "Het is sowieso altijd wel druk in deze periode, maar het was nu nog drukker dan normaal. We hebben nog geen mensen hoeven doorverwijzen."

Een bijkomende oorzaak van de vele aanmeldingen is de verbouwing van een crematorium in de buurt. "Wij moeten uitvaarten soms uitstellen. In deze drukke periode zitten er soms weleens 8 tot 10 dagen tussen het moment van overlijden en de dienst. Soms moeten nabestaanden zelf de uitvaart uitstellen, omdat bijvoorbeeld een familielid corona heeft."

Of de drukte het gevolg is van het coronavirus, is volgens Blauwendraat moeilijk te zeggen. Volgens haar is maar een klein deel aan de gevolgen van het virus overleden. Wel valt het volgens haar op dat de sterftetoename vooral te zien is onder de oudste generatie.