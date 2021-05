Uitvaartondernemer roept op: toon meer respect tijdens uitvaarten

Hard pratend de aula binnenlopen, telefoons die ondanks waarschuwingen afgaan tijdens de dienst, Draaijer kijkt er niet meer van op. "Ik zie dat steeds vaker", zegt ze tegen NH Nieuws in het Crematorium en Uitvaartcentrum Alkmaar. "Dan proberen we de muziek harder te doen, maar dan gaan de mensen harder praten. Bij de deuren zeggen we het ook. Dan krijgen we soms een boze blik."

Ze vervolgt: "Families doen veel moeite om de juiste muziek op te zoeken. Dan komen de mensen binnen in de aula en dan is het storend als ze meer belangstelling hebben voor de buurvrouw dan voor de muziek."

Gedragscode

Heidi Van Haastert, de directeur van branchebureau BGNU, hoort soms soortgelijke geluiden: "Wat je in de samenleving ziet qua fatsoen, kom je ook bij de uitvaart tegen."

Wel plaatst ze een kanttekening: "Er is een bepaalde code die je hanteert vanuit respect naar de overledene, maar dat beseft niet iedereen. Je woont ook niet dagelijks een uitvaart bij. Het is vaak niet dat mensen echt respectloos zijn, maar meer dat ze zich niet bewust zijn van de gedragscode." Daar ligt ook een taak voor uitvaartverzorgers, zegt ze.