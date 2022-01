Otters spotten in de Diemer Vijfhoek: "Ze kunnen wel 1,5 meter groot worden"

Ecoloog en otterspotter Atze van der Goot is nog steeds onder de indruk: "Ongelofelijk, zo'n groot zoogdier in de hoofdstad." Sinds 1963 werd de otter niet meer in Amsterdam gesignaleerd en in 1977 stierf de otter zelfs in heel Nederland uit. Nadat de otter in 2002 opnieuw werd uitgezet in de Overijsselse Weerribben begon het dier terrein te veroveren. Het was spotter Stijn Nollen die de eerste signalen zag. "Ik was eigenlijk al onderzoek aan het doen hier in de buurt en vond aangevroten vis en rare pootafdrukken"