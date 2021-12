Boswachter treft zeldzame slapende boommarter in Amsterdamse Bos

Eén van de boswachters van het Amsterdamse Bos heeft onlangs een boommarter gespot. De boommarter is een zeldzame soort in Nederland en wordt overdag niet veel gezien.

Boswachter Peter vertelt zijn verhaal op facebook: “Ik had tijdens een late dienst bosuilen gehoord en ben bij daglicht gaan kijken of ik ze kon vinden. Op een gegeven moment zag ik een nest in een boom op ongeveer 8 meter hoogte. Ik dacht: ‘Dat nest is wel heel erg rond. Dat is apart.’ Mijn verrekijker lag nog in de auto en vanwege de afstand en het tegenlicht was het lastig om te zien wat het nest zo rond maakte. Het zag ernaar uit alsof het harige wezentje dat op het nest lag opgerold ademhaalde.”

Duivennest

Hij vervolgt: “Ik heb mijn verrekijker gehaald en zag dat het een boommarter was die een duivennest gebruikte als rustplek. Het nest stelde op zich niet veel voor en was voor de boommarter net groot genoeg om op in slaap te vallen.”

Volgens Peter geeft de waarneming mooi aan dat in het Amsterdamse Bos bijzondere diersoorten leven. Maar hij waarschuwt wel: “Omdat schuchtere dieren als de boommarter erg verstoringsgevoelig zijn, is het belangrijk dat bezoekers en hun dieren op de paden blijven. Andere marterachtigen die in het Amsterdamse Bos leven zijn de steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn. De boswachters van het Amsterdamse Bos hebben de hoop om in de toekomst ook de otter weer terug te zien in het bos."