Enorme toevalstreffer: otter gezien in Ankeveense Plassen

Een opvallende toevalstreffer voor Natuurmonumenten in de Ankeveense Plassen: er is voor het eerst een otter gezien. De afgelopen jaren waren er wel vaker signalen dat het zeldzame beest was teruggekeerd in het water van de plassen, maar tot nu werd de otter nooit in levenden lijve gezien.

De otter liet zich de afgelopen jaren al eens zien op wildcamera's en er werden al eens uitwerpselen van het beest gevonden, maar zaterdag liet de otter zich plots zien tijdens een vaartocht.

Vaargids Martin Ockhuijsen van Natuurmonumenten zag hem het eerst. "Omdat het in de Ankeveense Plassen soms nogal ondiep is, kijk ik altijd vooruit. Ik zag hem rustig van het ene landje naar het andere landje zwemmen en daar verdween hij in de rietkraag", vertelt hij. Dat de otter zich zo laat zien gebeurt niet vaak, omdat het nachtdieren zijn.

Bijzonder, maar geen verrassing

Het zien van de otter is bijzonder, omdat het beest eind jaren tachtig uitgestorven was in Nederland. Toch is het voor Natuurmonumenten geen grote verrassing dat de otter in de Ankeveense Plassen te zien is. De otter is al een tijdje teruggekeerd in het Naardermeer. De faunapassages die daar de laatste jaren zijn aangelegd maken het voor otters makkelijker om zich te verspreiden. "Omdat otters behoefte hebben aan een flink territorium, is het logisch dat zij in omliggende gebieden gaan kijken naar een geschikt leefgebied zoals de Oostelijke Vechtplassen", zegt Natuurmonumenten.

Er leven in Nederland nu zo'n 450 otters. Dat aantal groeit nog steeds, maar er worden elk jaar ook zeker honderd otters doodgereden door auto's.