Otter doodgereden op snelweg langs Naardermeer: "Een grote schok"

NAARDEN - Een grote schok voor Natuurmonumenten en het Naardermeer: eind vorige maand blijkt een otter te zijn doodgereden op de snelweg langs het natuurgebied. Het beestje was na vijftig jaar afwezigheid pas sinds een paar jaar weer terug in het Naardermeer. "Het doet pijn", zegt boswachter Kelly Meulenkamp.

De otter is een beschermde diersoort en is zeer zeldzaam, zeker in het Naardermeer. Het feest was dan ook groot toen het beestje drie jaar geleden na een halve eeuw z'n comeback had gemaakt in het Naardermeer en zich bovendien in het natuurgebied leek te vestigen.

Afgelopen winter werd er nog een otter vastgelegd met een wildcamera in het Naardermeer. Het enthousiasme onder de boswachters van Natuurmonumenten was groot, want die beelden bevestigden wederom de aanwezigheid van het beest. "Daar waren we hartstikke blij mee, want de otter stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving: het water moet schoon zijn, er moeten voldoende rustplekken zijn en er moet genoeg voedsel zijn. Dus het is toch een beetje de kroon op je werk als de otter zich hier thuis voelt", aldus de boswachter.

Grote schok

Dat er nu een otter is doodgereden op de snelweg komt dan ook hard aan. "Sinds drie jaar was dit prachtige dier eindelijk weer terug in het Naardermeer. En om dan te horen dat er eentje is doodgereden op de A1 doet wel pijn. Gelukkig was het vrouwtje niet zogend, dus ze had geen jongen."

Meer otters

De doodgereden otter is dezelfde als op de camerabeelden van afgelopen winter. Dat kon worden vastgesteld aan de hand van een herkenbaar litteken op haar flank. Toch heeft Natuurmonumenten goede hoop dat er ondertussen nog meer otters in het Naardermeer leven. Er wordt achter de schermen ook hard gewerkt om het Naardermeer nog aantrekkelijker te maken voor otters.