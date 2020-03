Otter gefotografeerd in het Naardermeer

NAARDERMEER - Een unieke vondst van een wildcamera in het Naardermeer: een otter. Boswachters van Natuurmonumenten spotten er zo nu en dan één in of bij een meer, maar ze staan maar zelden op de foto.

In 2017 was de laatste keer dat een wildcamera een otter spotte. Een jaar eerder was de eerste keer dat een otter werd gefotografeerd en toen maakte NH Nieuws daar een reportage over. Hieronder zijn de foto's van de otter te zien.

"Hij staat er nu heel duidelijk op", zegt Anne Slump van Natuurmonumenten. De boswachter in het gebied, Luc Hoogenstein, denkt dat het om een mannetje gaat: "Dat is te zien aan de dikke nek. Af en toe vinden we spraints (otterpoep) in het Naardermeer en de echte geluksvogels onder ons hebben de otter in levenden lijve gespot. Het zijn hele schuwe dierenen vooral 's nachts actief, dus de kans dat je ze te zien krijgt is heel klein. Maar als je er een ziet is het een onvergetelijke ervaring!"

Vorig jaar

De foto van de otter is al eind vorig jaar gemaakt. Hoogenstein: "We laten de camera's een hele tijd hangen om de dieren in het gebied zo min mogelijk te verstoren. Het is altijd spannend wat we na een aantal maanden op de camerabeelden aantreffen."

En dit was niet de enige 'vangst' van de wildcamera."Naast de otter zijn ook vele andere diersoorten met de camera's waargenomen zoals de roerdomp, vos, boommarter en ree", zegt de boswachter.