KNRM Blaricum in 2021 65 keer in actie: 'drukker dan een gemiddeld station'

Het reddingstation van de KNRM in Blaricum is vorig jaar 65 keer in actie gekomen in hun gebied op de randmeren tussen 't Gooi en Flevoland. Daarmee was het een relatief druk jaar. Dat zegt Ralf van Vegten van de KNRM Blaricum in het radioprogramma De Lunchclub .

Eén van de meest opvallende reddingsacties was volgens Van Vegten de zoektocht naar drie vermiste kanoërs die onder slechte weersomstandigheden toch het water op waren gegaan. Ze werden onderkoeld, maar gezond aan land gehaald. Ook noemt Van Vegten het tragische ongeval waarbij een jongen verdronk, nadat hij onder water werd getrokken door een sloep. Dat is hem bijgebleven.

In totaal moest de KNRM door heel Nederland ruim 2.200 keer in actie komen, hiervan waren er 65 reddingsacties van de post in Blaricum. Daarmee was het volgens Van Vegten een relatief druk jaar. Zij bevaren de randmeren van Huizen tot Spakenburg. "Veel mensen verbleven in eigen land en kochten daarom een boot." De randmeren tussen 't Gooi en Flevoland dienen voor deze amateurs als een geschikte locatie om het varen onder controle te krijgen. Met als gevolg veel - vooral medische - reddingsacties.

Eén ander opvallend gegeven is de grote hoeveelheid van zogenaamde medische evacuaties. Zo kwam een man met zijn vingers in de wieken van een drone aan boord van een motorjacht. In juli brak een man aan boord van een schip op het Eemmeer zijn enkel. In augustus werd eerste hulp verleend aan een uitgeputte zeiler die na het omslaan van zijn zeilboot 30 minuten in het water lag, mede door zijn complexe medische voorgeschiedenis was hij er slecht aan toe.

Moderniseringen

Dit jaar gaat de KNRM Blaricum werk maken van het vernieuwen van de vloot. "Wij hebben een reddingboot van twaalf jaar oud, maar dit jaar krijgen wij een nieuwe boot. Deze heeft meer werkruimte aan boord en heeft een jetaandrijving in plaats van een schroef", zegt Van Vegten. "Daardoor is de boot beter manoeuvreerbaar en veiliger voor mensen. Die kunnen dan niet in de schroef terecht komen." De boot is al bekostigt door een donateur en moet voor de volgende twintig jaar inzetbaar zijn.

Daarnaast wordt er onderzocht hoe, onder andere, het verblijf van de bemanning gemoderniseerd kan worden. Om deze moderniseringen te kunnen bekostigen hoopt de KNRM Blaricum op de hulp van sponsoren, omdat de organisatie geen subsidies ontvangt.

