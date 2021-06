Blaricumse jongeren helpen KNRM komende zomer als strandwacht

Een jaar geleden werd er voor het eerst gewerkt met jongeren als strandwachten en dat was een groot succes, vertelt Ralf van Vegten van de KNRM. "Daarom gaan we er nu een vervolg aan geven. Dat doen we onder het mom van de 'maatschappelijke dienstplicht', een project van de overheid en de gemeente. We hebben plek voor twee groepen van 45 jongeren. Alle jongeren tussen hun veertiende en zevenentwintigste mogen meedoen."

Toezicht en eerste hulp

De strandwachten gaan helpen met 'ondersteunende taken', zoals het houden van toezicht en het verlenen van eerste hulp, maar ook onder meer het uitdelen van polsbandjes waar ouders hun telefoonnummer op kunnen schrijven voor het geval hun zoon of dochter verdwaald. Daarnaast wordt er ook geoefend met de reddingsboot, maar met echte uitrukken op het water mogen de jongeren dan weer niet mee.

Voordat de 'lifeguards' het strand op gaan, worden ze met een korte opleiding eerst klaargestoomd. Het project start komende maand en duurt, als er genoeg animo voor is, tot eind augustus.

Meer vaste krachten

De Blaricumse KNRM hoopt dat de jongeren door hun 'stage' warm gemaakt worden om daarna als vrijwilliger te helpen. "Die kunnen we natuurlijk altijd gebruiken", zegt Van Vegten. "We hebben vorig jaar aan het eerste project ook een paar vrijwilligers over gehouden, dus dat zou ontzettend mooi zijn. Vanaf je achttiende mag je aan de slag."