Druk weekend voor KNRM: van omgeslagen zeilboot tot snijwonden door drone

Het was een druk weekend voor de KNRM in Blaricum. In totaal moesten ze zeven keer uitrukken voor onder andere een uitgeputte zeiler en een man die gewond raakte nadat hij zijn drone probeerde te redden.

Een combinatie van zomers weer met een harde wind was in veel gevallen de oorzaak. Het begon zaterdag vroeg met een botsing tussen twee zeilboten. In de middag kwam een motorjacht van vijftien ton in de problemen nadat de motor uitviel. De boot strandde bijna op de stenen blokken van de dijk, maar dat kon de KNRM voorkomen.

Snijwonden door drone

Aan het einde van de dag probeerden twee Duitsers op een speedboot te voorkomen dat hun drone na een vlucht in het water zou vallen. Daarbij kwamen ze met hun vingers 'in draaiende delen' van de drone waardoor ze gewond raakten.

Op zondag sloeg een zeilboot om en lag de zeiler ruim een half uur in het water tot er hulp was. De man was behoorlijk uitgeput en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De reddingboot uit Blaricum moest op zondag verder nog hulp verlenen aan een surfer met materiaalpech en verschillende vaartuigen die aan lager wal waren geraakt. Daarbij raakte verder niemand gewond.