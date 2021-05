KNRM in Huizen drukste van Noord-Holland: 15 jaar reddingsacties op het Gooimeer

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) vierde gisteren bescheiden dat het exact vijftien jaar een reddingstation in Huizen heeft. Toen wilde de organisatie naast de zee ook de randmeren gaan bedienen, inmiddels is het station in Huizen de drukste van Noord-Holland. "We varen hier zo'n 150 keer per jaar uit", vertelt vrijwilliger Martijn Bustin.

Het jubileum wordt gevierd met het hijsen van de KNRM-vlag en een speciale taart. Van de 35 vrijwilligers is slechts een handjevol aanwezig, waaronder Frans van Tol. Al ruim vijftig jaar is hij betrokken bij de reddingsbrigade in Huizen, ook toen de KNRM er nog niet was. "Sinds de KNRM hier is binnengekomen zijn de taken heel duidelijk verdeeld", legt Van Tol uit. "De KNRM pakt de 'search & rescue' taken, de reddingsbrigade focust zich op evenementen."

Volgens de gepassioneerde vrijwilliger is de behoefte aan een goed georganiseerd reddingsteam de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. "Er is meer beroepsvaart, meer watersport, er is gewoon meer vraag."

Drukste van Noord-Holland

"Huizen is qua aantal uitrukken het drukste reddingstation van Noord-Holland. Onze reddingsboot vaart ongeveer 150 keer per jaar uit", legt Martijn Bustin uit. "Het wordt met het jaar drukker. Alle nearshore-sporten nemen bijvoorbeeld toe, denk aan het windsurfen, kiten, suppen, die mensen komen ook weleens in de problemen."