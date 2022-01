24-jarige Edammer Ramon van Flymen in de race voor 'ANP Nieuwsfoto van het jaar'

Hij is nog maar drie jaar bezig met fotografie en 24 lentes jong, toch heeft de fotograaf Ramon van Flymen uit Edam een belangrijke nominatie op zak. Hij maakt kans op de titel 'ANP Nieuwsfoto van het jaar 2021' met zijn foto over de toeslagenaffaire. "Het is een best lastig ding om in beeld te brengen."

Het is niet de eerste keer dat hij een nominatie in de wacht sleept. Vorig jaar werd hij tweede bij De Zilveren Camera fotowedstrijd met zijn fotoserie van de ambulance wasstraat . Maar Ramon heeft niet een 'geheim' voor een goede foto.

Naast de foto die genomineerd is, is de foto van evacués uit Afghanistan hem ook erg bijgebleven. "Dat ging ook weer over de kinderen. Die hadden oprechte emoties. Die waren in dit geval erg blij."

Zo'n emotionele foto is niet gemakkelijk om te maken. "Ik vond het best lastig om eerlijk te zijn. Ik stond er echt dicht op." Het was een kleine demonstratie volgens Ramon. "Het was lastig, maar ik wilde het wel graag in beeld brengen. Het laat zien wat ze voelen."

In zijn loopbaan als ANP-fotograaf maakt Ramon veel politieke nieuwsfoto's, maar het blijft volgens hem lastig om tot de kern te komen. "Wat ik mooi vind aan deze foto is dat het wat meer gericht is op de kinderen. De twee kinderen begonnen ineens heel hard te huilen. Je ziet de emoties."

De Edammer is blij met de nominatie. "Het is altijd leuk om extra waardering te krijgen. Zeker ook als je kijkt naar de andere beelden." Hij vindt de foto sterk, maar de nuchtere Ramon had de nominatie zelf niet verwacht.

"Het is puur gevoel. Als ik er te veel over nadenk, dan gaat het niet goed." De Edammer kijkt vaak eerst de kat uit de boom. "Elke klus is anders. Dat is het leuke van het werk. Je moet goed kijken en niet zomaar fotograferen."

De liefde voor fotografie is bij Ramon pas later ontstaan, ondanks dat zijn vader C. Barton een gevierd fotograaf is. "Ik keek altijd naar zijn foto's, maar was niet tijdens zijn loopbaan aan het fotograferen." Zijn vader geeft hem af en toe wat tips, 'maar het is niet dat hij erbovenop zit.'

De winst

Het is volgens Ramon vooral belangrijk om de inhoud vast te leggen. "Het is lezen wat er gebeurd en op je gevoel afgaan. En denken: dit is belangrijk." De 24-jarige denkt niet dat hij de eerste plek gaat veroveren. "Het is wel duidelijk wie er gaat winnen. De foto van Ollongren is de foto van het jaar. Ik stem op Bart." Op 11 januari wordt duidelijk of Ramon gelijk krijgt.

Voor de Edammer is de winst dan ook helemaal niet belangrijk. "Fotografie is natuurlijk niet per se een wedstrijd. We laten foto's zien om wat er gebeurd." Ramon is wel blij met de extra waardering. "Dit is een mooie motivatie om door te gaan."