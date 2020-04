Landsmeerse fotograaf biedt gratis rouwreportages aan: "Bijdragen aan verwerking"

"Ik moet er niet aan denken dat ik een naaste kwijtraak en dan ik niet aanwezig kan zijn bij de uitvaart", vertelt Nikolien Stringa over haar beweegreden om rouwreportages te maken. "Dat lijkt me verschrikkelijk."

Wil je gebruik maken van de diensten van Nikolien, dan kan je haar bereiken via haar website: uwrouwfotograaf.nl .

Opvallend en ook heel nobel is dat de rouwreportages van Nikolien Stringa gratis zijn. Zeker als je bedenkt dat haar inkomsten door het coronavirus zijn weggevallen. "Dit geeft me een voldaan gevoel. En gelukkig heb ik nog wel wat spaarcentjes achter de hand, kan dus nog gewoon een boterham kopen."

Zo'n anderhalve week geleden kwam ze op het idee om haar diensten als fotograaf in te gaan zetten bij begrafenissen en crematies. Dat betekent voor de Landsmeerse een hele andere setting dan een bruiloft. "Ik heb wel wat met begraafplaatsen, al mijn hele leven lang."

