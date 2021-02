Fotograaf heeft schaatsster gevonden: "Heel apart al die aandacht"

VOLENDAM - De zoektocht van fotograaf Jason Doorson is voorbij. De schaatsster van de foto die hij vorige week op het ijs in Katwoude maakte, heeft zich bij hem gemeld. De vrouw op de foto is Anne Kramer uit Volendam. "Ik was daar even een rondje aan het schaatsen. Heel attent en leuk dat hij mij de foto wil geven", zegt ze tegen NH Nieuws.

Jason Doorson (links), Anne Kramer (rechts)

Twee dagen geleden deelde Jason zijn oproep, waar heel veel reacties op kwamen. Hij moest wel even geduld hebben voordat de 'juiste' schaatsster hem belde. "Er waren twee valse meldingen", vertelt hij. "Maar uiteindelijk heeft de echte dame mij gebeld." De Volendamse Anne Kramer nam naar even twijfelen toch contact op met Jason. "Mijn moeder stuurde het naar me. 'Ik zie het wel', dacht ik eerst. Maar mijn moeder las alle reacties en wees me er nog een keer op. Toen besloot ik om hem een berichtje te sturen", vertelt Anne.

Quote "Al die aandacht is wel gek. Ik heb al die reacties nog niet eens gelezen" Anne Kramer

Allebei zijn ze heel erg verbaasd over hoeveel de 'zoekactie' heeft los gemaakt. "Het is een hele aparte situatie", zegt Anne. "Al die aandacht is wel gek. Ik heb al die reacties nog niet eens gelezen." Jason is blij met hoeveel zijn bericht losmaakte: "Er is zoveel positiviteit verspreid." 'Laten we dat vooral blijven doen en ervan genieten', schrijft hij ook op Facebook. Jason gaat de foto op een groot canvas afdrukken voor Anne. Als dat af is, zal hij het aan haar overhandigen. "Ik ga er een erg mooi plekje voor uit zoeken", zegt Anne tot slot.

De foto die Jason van Anne maakte - Jason Doorson