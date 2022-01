Slechte start kost Denise Betsema goede klassering en ziet concurrent uitlopen

Een ongelukkig dag voor Denise Betsema in het Zeeuwse Hulst. De 28-jarige veldrijdster kwam in de Wereldbekerwedstrijd niet verder dan de zevende plaats. Haar concurrente Lucinda Brand ging met de zege aan de haal en loopt uit in het algemeen klassement.

Bij de start raakte Betsema al op achterstand van de kop. De Texelse reed na twee rondes op de achtste plek op een halve minuut van Puck Pieterse. Samen met Marianne Vos was de jonge veldrijdster los van de rest van het veld. Na het terugvallen van Vos, reed Pieterse alleen op kop.

Betsema liep in de daaropvolgende rondes wel wat in op de kop. Bij het ingaan van de een na laatste ronde bedroeg haar achterstand nog twintig seconden en had ze vrij baan om dichterbij te komen. Intussen had Lucinda Brand, de leider in het algemeen klassement, de koppositie in de race overgenomen van Pieterse.

In de laatste ronde van de race lukte het Betsema niet om nog een aantal plaatsen te winnen. De achterstand op de kop liep verder op en daardoor was de zevende plaats op 43 seconden het hoogst haalbare. Daardoor kan ze slechts negentien punten bijschrijven. In het algemeen klassement is Betsema nu tweede met 59 punten achterstand op winnares Brand. De voorsprong op nummer drie Pieterse bedraagt nog een riante 48 punten. Over twee weken is de voorlaatste race in het Franse Flamanville.

X20-trofee

Op Nieuwjaarsdag was Betsema wel in goede doen. Ze reed in het Belgische Baal naar de derde plaats, achter Brand en Ceylin Alvarado. Daardoor gaat ze na vier van de acht wedstrijden aan kop in het algemeen klassement met 46 seconden voorsprong op Brand.