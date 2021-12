Loodzware Citadelcross in Namen levert tweede plaats op voor Betsema

In de wereldbekerwedstrijd in Namen is Denise Betsema als tweede geëindigd. De 28-jarige veldrijdster van Texel moest onderdoen voor Lucinda Brand, maar bleef Puck Pieterse voor in een loodzware Waalse klimcross.

In een modderig parcours rondom de Citadel van Namen was de kopstart voor Brand. De regerend wereldkampioene kreeg bijval van Betsema en Pieterse. De rest van het veld moest in de achtervolging. In de eerste ronde reed Brand al weg bij Betsema, die vijftien seconden moest toegeven op de leider in de wedstrijd.

Betsema had als enige de benen om Brand onder druk te zetten. Bij het ingaan van de een na laatste ronde was het verschil tussen de twee nog altijd vijftien seconden. Nummer drie Pieterse volgde op een minuut achterstand. Brand maakte indruk en gaf Betsema de indruk dat er niets te halen viel.

Met haar tweede plaats verstigt Betsema de tweede plaats in het wereldbekerklassement. Met 299 punten staat de Texelse 23 punten achter koploper Brand en houdt ze Pieterse (245 punten) ruim achter zich.