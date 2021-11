Veldrijdster Denise Betsema verliest terrein in wereldbeker

Denise Betsema is tijdens de wereldbeker van Besançon derde geworden. De veldrijdster uit Oudeschild moest Lucinda Brand en Maghalie Rochette uit Canada voor laten. Daardoor verliest Betsema terrein in de strijd om de koppositie in het klassement.

Voor het eerst stond de wereldbekerwedstrijd in Besançon op het programma. Betsema zag Brand, de koploper in het algemeen klassement, al meteen aan kop gaan. Betsema zat in het wiel, maar moest bezwijken onder het tempo van Brand.

Betsema kreeg in de derde ronde bijval van Maghalie Rochette. De Canadese was op stoom gekomen en denderde over de Texelse heen. Brand reed solo naar de finish en kwam niet meer in de problemen.

In het algemeen klassement bekleedt Betsema nu de tweede plaats. Met 223 punten heeft ze er 29 minder dan Brand. Puck Pieterse staat derde met 182 punten.