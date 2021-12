2021 topjaar voor vuilprikker Toon: "Mensen waarderen wat ik doe, dat is toch prachtig?"

Over 2021 kunnen we kort zijn. De meeste mensen denken er door corona niet graag aan terug. Uiteraard waren er uitzonderingen, mensen die iets moois meemaakten. Toon van Wijnen is er één van. Hij werd in mei eigenaar van een splinternieuwe, elektrische auto, het resultaat van een spontane hulpactie. Toon kreeg er op het moment zelf tranen van in zijn ogen. "En nóg steeds, als ik er aan terugdenk."