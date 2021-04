Inzamelingsactie voor zwerfvuilprikker Toon: "Ik ben er emotioneel van"

Toon van Wijnen weet niet wat hem overkomt de laatste dagen. Sinds NH Nieuws de schijnwerper heeft gericht op de afgekeurde vuilnisman uit Santpoort-Noord, valt hij van de ene verbazing in de andere. En het mooiste is nog dat 'fans' een digitale inzamelingsactie zijn begonnen.

Er is inmiddels 400 euro gedoneerd. Steef: "Dat is is een mooi bedrag, maar het moet natuurlijk flink wat meer worden."Bemoedigend is het telefoontje van iemand die auto's importeert van het 'type-Toon.' Hij wil 5.000 euro korting geven op een elektrisch en dus zeer milieuvriendelijk nieuw exemplaar ter waarde van 15.000 euro. De man hoopt dat de gemeente Velsen iets wil bijleggen en hoopt op andere donateurs.