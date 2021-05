IJmond NL V Een nieuwe pick-up voor zwerfvuilprikker Toon: "Ik heb er geen woorden voor"

Een maand lang wist hij dat 'fans' bezig waren iets voor hem te organiseren. Maar dat vrijwillig zwerfvuilprikker Toon van Wijnen een nieuwe, elektrische auto zou krijgen, had hij nooit durven dromen. Toch gebeurde het vrijdagochtend. "Het is niet geloven", sprak hij meerdere keren, intussen de tranen uit zijn ogen vegend.

Toon uit Santpoort-Noord heeft een leven lang bij de Gemeentereiniging Haarlem gewerkt. Nadat hij werd afgekeurd heeft hij zijn werk voortgezet als vrijwilliger. In een filmpje bij NH Nieuws zei hij dat zijn auto er zó slecht aan toe was dat hij zich afvroeg of hij zijn werk nog wel zou kunnen blijven doen.

Toon in zijn nieuwe auto - NH Nieuws/Fred Segaar

De reportage maakte veel los. Mensen uit de buurt, onder wie Rob van Tricht, besloten actie te ondernemen. Maar ook in andere delen van het land stonden donateurs te trappelen. Steef Boots uit Purmerend organiseerde een inzamelingsactie op internet waarmee hij ruim 6.000 euro ophaalde. Opgeteld bij de korting die Alex Severs, importeur van pick-ups, gaf op een nieuwe auto, hadden ze de noodzakelijke 15.000 euro al bijna bij elkaar. De lokale Roraty, de winkeliersvereniging en McDonalds deden de rest. Blinkend exemplaar En zo stond er vanmorgen in hartje Santpoort-Noord een volledig duurzame nieuwe auto te wachten voor Toon, die niet wist wat hem overkwam toen het blinkende exemplaar onder een laken vandaan kwam. Hij was onder 'valse voorwendselen' naar het hoekje van de Hoofdstraat en de Hagelingerweg gelokt, niet wetende dat hij enkele ogenblikken later eigenaar was van een nieuwe auto.

Quote "Gelukkig zij er steeds meer mensen die vuil ophalen. Dat is nodig, willen we we de aarde een beetje netjes aan onze kleinkinderen overdragen" Toon van Wijnen

Toon zei na de 'onthulling' dat hij sprakeloos was, maar hij raakte niet uitgesproken. "Ik weet niet hoe ik iedereen moet bedanken. De media, alle mensen die hebben geholpen... Het is onvoorstelbaar." Waarna hij langzaam terugkeerde in de realiteit. "Ik heb gezien dat er alweer heel wat zwerfvuil ligt op diverse plekken. Dus ik ga vanmiddag al aan de slag. Gelukkig ben ik niet alleen. Er zijn steeds meer mensen die vrijwillig vuil ophalen. Dat is mooi én nodig willen we de aarde een beetje netjes aan onze kinderen en kleinkinderen doorgeven."

