SGP stelt spoed-kamervragen over QR-beleid zwembaden

De SGP heeft kamervragen gesteld over het landelijke beleid om QR-codes te controleren in zwembaden. De partij vraagt aan de demissionair ministers De Jonge en Grapperhaus om deze met spoed te beantwoorden. Zwemschool De Wintersport in Hilversum stapte naar de rechter nadat ze een dwangsom opgelegd kregen omdat het bedrijf weigerde de QR-codes van ouders die hun kinderen naar zwemles brachten te controleren.