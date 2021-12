Burgemeester trots op restauratie molen Ceres: "Nooit gedacht dat het in twee jaar kon"

Burgemeester Ronald Wortelboer van Stede Broec is onder de indruk van de snelle wederopbouw van de molen Ceres in Bovenkarspel. Dat zegt hij in de documentaire: 'Het wonder van Molen Ceres: twee jaar na de brand'.

Burgemeester Ronald Wortelboer bezoekt de Ceres molen - NH Nieuws / Maarten Edelenbosch

Tijdens een rondleiding in de molen kijkt hij zijn ogen uit. "Als je ziet met hoeveel drive, liefde ook, en ook kennis van zaken, deze restauratie aangepakt is. Ik vind dat fantastisch. Alles zelf gemaakt en zoveel oog voor detail. Zoveel vakwerk, zoveel kennis, expertise en inzet. Dan kan je toch niet anders dan trots zijn als burgemeester." Brand nog vers in het geheugen De burgemeester herinnert zich de avond van de brand, 31 december 2019, als de dag van gisteren. "Ik werd gebeld en ben in de auto gestapt. Het was enorm mistig. Ik zag daar doorheen een oranje gloed. Dan weet je: dit is foute boel. Dan kom je hier aan en zie je de molen in lichterlaaie staan. Daar zijn bijna geen woorden voor. Ik heb hier net als alle anderen verslagen zitten kijken." Bekijk hier ook de documentaire over de brand en de wederopbouw van de molen: "Het wonder van Molen Ceres: twee jaar na de brand". Tekst gaat verder onder de video.

Geld was lange tijd het grote struikelblok om de molen te kunnen restaureren. De gemeente, die zelf ook krap bij kas zit, kon niet bijspringen. Wel probeert de gemeente te helpen, waar het maar kan. Inzamelingsacties worden ondersteund, en er wordt geholpen met het verlenen van vergunningen. Ook helpt de gemeente met het lobbyen voor subsidies. "Er zijn ook speciale fondsen, later kwam het hele verhaal rond de molenprijs. We dachten wel gelijk: misschien zijn er andere plekken waar je voor fondsen en subsidies terecht kan. De provincie bijvoorbeeld." Uiteindelijk verleent de provincie ook een subsidie van 250.000 euro, waardoor uiteindelijk de restauratie kan worden afgemaakt.