Onderzoek wijst uit: molen Ceres minder oud dan gedacht

De molen Ceres blijkt minder oud dan gedacht. Dat vertelt Peter Ruitenberg van de historische vereniging Oud Stede Broec in de documentaire: 'Het wonder van Molen Ceres: twee jaar na de brand'.

NH Nieuws

Ruitenberg deed uitgebreid archiefonderzoek naar de historie van de molen Ceres en schreef er een boek 'Ceres en zijn voorgangers' over. "Je graaft steeds dieper, je wilt steeds meer weten en dat heb ik in het boek proberen vast leggen", aldus Ruitenberg. De molen vindt zijn oorsprong in de Zaanstreek. Via Zaandijk belandt de dan gesloopte oliemolen in 1848 in Bovenkarspel en wordt omgebouwd tot meelmolen. "Pieter Schuurman, die zes jaar later burgemeester zou worden, zag de noodzaak dat hier weer een meelmolen zou komen." Bekijk hier ook de documentaire over de brand en de wederopbouw van de molen: "Het wonder van Molen Ceres: twee jaar na de brand". Tekst gaat verder onder de video.

Nieuwe naam voor molen De molen heet in het begin nog 'De Haas'. Pas als boeren uit Venhuizen die kopen, krijgt de molen de naam Ceres; vernoemt naar de Romeinse godin van de akkerbouw. In 1968 wordt de molen buiten gebruik gesteld en belandt uiteindelijk in handen van stichting De Westfriese Molens. Molen minder oud Er werd altijd aangenomen dat de originele molen uit 1618 stamt. Maar uit onderzoek na de brand blijkt dát toch anders te zitten. "Ze boorden een gat van zo'n 15 centimeter in het hout. Dat is opgestuurd naar Duitsland. En daar kwamen ze tot de conclusie: de molen komt niet uit 1618, maar het is Zweeds hout van ongeveer 1660, 1670", legt Ruitenberg uit. Maar nog steeds een respectabele 351 tot 361 jaar oud, waarvan dus nog steeds originele onderdelen in de molen zitten.