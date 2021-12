Hoe Molen Ceres twee jaar na felle oudjaarsbrand uit de as herrees

Je mag het gerust een wonder noemen. Op oudjaarsavond 2019 brandde de Ceres molen in Bovenkarspel zo goed als af, en leek rijp voor de sloop. Maar nog geen twee jaar later ziet de molen er weer uit als vanouds. Verslaggever Maarten Edelenbosch volgde het proces in de afgelopen twee jaar en maakte er een documentaire over. Hoe

"Op die oudjaarsavond kwamen al snel filmpjes binnen op mijn telefoon", vertelt Edelenbosch. "Ik moest de volgende dag werken, en stond daar al vroeg. Alleen een zwart geblakerd karkas en de metalen wieken waren nog over. Voor mij was het niet de vraag of, maar wanneer ze de molen zouden slopen." Maar al vrij snel blijkt het haalbaar de molen toch te restaureren. Omdat het om een monument gaat, is het niet een kwestie van een nieuwe te bouwen. Zoveel mogelijk van het verbrande hout dat nog goed genoeg is, wordt hergebruikt. Samenleving in actie Grootste struikelblok is nog wel het geld. De verzekering keert 2,5 ton euro uit, terwijl er 700.000 euro nodig is. Onmiddellijk komt de samenleving in actie en wordt er op allerlei manieren geld ingezameld. Zo zamelt de 8-jarige Rens een jaar lang lege flessen in en haalt daar 3.300 euro mee op. Het winnen van de Molenprijs (75.000 euro) en een subsidie van 250.000 euro van de provincie Noord-Holland zorgen ervoor dat er genoeg is om de molen te herbouwen. Iets wat vooral kan, omdat de molenaars en vrijwilligers het meeste werk zelf doen.

De documentaire 'Het wonder van Molen Ceres: twee jaar na de brand' is vanavond om 18.00, 20.00 en 22.00 uur te zien op tv bij NH Nieuws (Ziggo: kanaal 30 en KPN: kanaal 509) Daarnaast is de documentaire ook meerdere malen te zien bij mediapartner streekomroep WEEFF (Ziggo: kanaal 45 en KPN: kanaal 1359)

"Ik ben na de brand vaak bij de molen geweest. Iedere keer was ik onder de indruk van het vakmanschap, maar ook de snelheid waarmee de molen werd gerestaureerd", vertelt verslaggever Edelenbosch. Twee weken geleden draaide Ceres weer z'n eerste rondjes. "Ik vind het echt een wonder, en ook mooi om te zien hoe de samenleving erachter ging staan. Daarnaast hadden we ook nog zoveel mooie beelden, dat de restauratie wat ons betreft een documentaire verdiende." In de documentaire komen behalve de molenaars en inwoners van Bovenkarspel, ook burgemeester Ronald Wortelboer, Timo Kwast van de brandweer Stede Broec, en lid van de historische vereniging Oud Stede Broec en Ceres-kenner Peter Ruitenberg aan het woord.

NH Nieuws