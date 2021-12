Handbiker Jetze Plat verkozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar

Jetze Plat is tijdens het NOC*NSF Sportgala verkozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. De 30-jarige Amsterdammer won voor de derde keer in zijn loopbaan de Jaap Eden.

De para-wielrenner en para-triatleet hield Diede de Groot en de vrouwen-rolstoelbasketballers achter zich. "Jullie verdienen deze allemaal", zegt Plat tegen de andere genomineerden in zijn categorie. "Het kon alle kanten op. Ik vind het een hele eer dat ik 'm mag hebben. Eigenlijk zouden we deze trofee moeten opdelen in drie stukken."

Op de Paralympische Spelen in Tokio zette Plat een unieke prestatie neer. In vier dagen tijd won hij drie gouden medailles.Hij prolongeerde met groot verschil de titel op de triathlon en bij het handbiken won hij goud op de tijdrit en in de wegwedstrijd.

In 2017 en 2019 werd Plat ook verkozen tot Paralympiër van het Jaar.