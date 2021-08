Gouden plak voor Jetze Plat tijdens de Paralymische Spelen: "Snel omschakelen"

Amsterdammer Jetze Plat heeft tijdens de Paralympische Spelen in Tokio een gouden plak bemachtigd op het onderdeel triatlon. "Iedereen denkt dat je gaat winnen hier en dat lukt me ook. Het ging zo hard en zo makkelijk", vertelt Plat na afloop van de race.

Tijdens de race werd al snel duidelijk dat Jetze Plat de sterkste was en daarmee zijn titel op de triatlon zou verdedigen. Nummer twee, Florian Brungraber uit Oostenrijk, kwam maar liefst twee minuten later over de eindstreep.

Voorafgaand aan de race waren er bij Plat wel wat zenuwen te bekennen, die volgens hem goed van pas kwamen. "Gelukkig was ik bloednerveus voor de race, dat is wat ik nodig heb om scherp te zijn."

Goud en door

Nu het goud op de triatlon binnen is, heeft Plat nog twee andere onderdelen op het programma staan. Dinsdag rijdt hij de tijdrit in het handbiken en een dag later de wegrace. Eerder haalde hij op het wegrace-onderdeel een bronzen medaille binnen.

Mentaal is Plat alweer bezig met de voorbereiding van de volgende races, waar hij ook goud wil winnen. "Even van dit genieten en dan heel snel omschakelen naar race nummer twee."

Of hij daar nog genoeg energie voor heeft? "Ik ben in het rood gegaan, maar niet in het dieprood en dat is precies wat ik wilde. Als ik hier helemaal kapot was geweest, had ik slecht geslapen voor dinsdag."