Fleur Jong en Jetze Plat dragen Nederlandse vlag op Paralympische Spelen

Twee Noord-Hollandse sporters dragen de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie op de Paralympische Spelen in Tokio. Atlete Fleur Jong en handbiker Jetze Plats hebben de eer op 23 augustus.

"Heel bijzonder, toen Esther Vergeer mij vroeg was de twijfel snel weg. Natuurlijk zijn er wat logistieke dingen die geregeld moeten worden, maar ik vond het zo'n eer dat ik daar heel graag ja op wilde zeggen", zegt Amsterdammer Plat tegen de NOS. In Tokio komt hij op de tijdrit, de wegwedstrijd en de triatlon in actie.

Jong gaat in absolute topvorm naar de Spelen. Onlangs vestigde ze een nieuw wereldrecord op de 100 meter en een dag later op het verspringen deed ze dat opnieuw: "Ik kreeg het heel warm en moest lachen. En dacht 'Wauw wat een eer', ik heb meteen ja gezegd. Zo'n eervolle taak op de Spelen. daar ben ik heel blij mee."

De Paralympische Spelen worden van 24 augustus tot en met 5 september gehouden in Tokio.