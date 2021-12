Zes Alkmaarse hooligans worden vervolgd voor binnenstormen stadion tijdens AZ-NEC

Zes Alkmaarders worden vervolgd voor de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd AZ-NEC van eind vorige maand. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar onder meer van openlijke geweldpleging: een groep van tientallen hooligans stormde die avond illegaal het stadion in en stak vuurwerk af.

Aan het begin van de wedstrijd op 30 november was het al onrustig buiten het station, waar de groep mensen zich had verzameld. Dit meldt de politie vandaag. Tijdens de wedstrijd dringen vervolgens meerdere personen gezamenlijk het stadion binnen.

"Binnen de fanatieke aanhang van de Ben-Side hebben een aantal jongens elkaar gevonden om hun ongenoegen te uiten over het huidige beleid in Nederland", schreef de beweging op Instagram. Ze maken zich boos over de beslissing van de overheid om geen supporters meer toe te laten in de stadions vanwege corona.

"Dit is voor ons de enige manier om te laten zien wat wij ervan vinden. Het feit dat wij ons stadion niet meer in mogen terwijl de cijfers uitwijzen dat er geen of nauwelijks coronabesmettingen ontstaan in voetbalstadions, vinden wij ronduit belachelijk", schreef de fanatieke beweging op Instagram.

Ook in andere stadions was het afgelopen tijd onrustig met supporters die vuurwerk afstaken of zelfs de spelersbus van de concurrent bekogelden.