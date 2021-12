Door plotselinge lockdown overtollig kerstvoedsel gedoneerd aan allerarmsten

Volgens Peter Gualterus, voorzitter van Stichting Blije Buren, is het sinds de invoering van de harde lockdown drukker dan ooit. Supermarkten, restaurants, grote leveranciers: ze namen allemaal contact op met goede doelen om het eten dat zij niet meer kunnen verkopen te doneren. Zo ontving de stichting kilo's fruit en maaltijdsalades, maar ook 1.000 liter houdbare melk en kleine kerstbomen die normaal ter decoratie in horecazaken zouden worden gebruikt.

Licht in het duister

Latifa El Mesnaoui is vrijwilliger bij Stichting Blije Buren en vindt het fijn dat ze haar steentje kan bijdragen: ''Ik kan zo veel mensen blij maken. Kosteloos maar niet moeiteloos kan ik echt iets toevoegen in hun leven. Een beetje licht in het duister noemen we dat."

Ook een cateraar die broodjes, soepen en salades langs komt brengen stimuleert de saamhorigheid in deze tijd: "Heel veel mensen hebben het al heel erg moeilijk en als je iemand blij kan maken met mooie, fijne dingen - daar wordt iedereen gelukkig van denk ik."